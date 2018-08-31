Шармазанов: Российская военная база играет большую роль в деле обеспечения безопасности Армении
31 августа 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская военная база играет большую роль в деле обеспечения безопасности Армении. Об этом заявил вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов 31 августа в ходе встречи с руководителем армянского представительства «Россотрудничество» Сергеем Рыбынским.
«Армяно-российские союзнические отношения исходят из наших общих христианских и традиционных ценностных систем», – заявил он.
«Мы должны общими усилиями сохранять эти ценности. При необходимости я выступлю с законодательными инициативами», – отметил вице-спикер парламента.
Шармазанов сообщил, что в октябре в Ереване состоится научная конференция, посвященная 75-летию Курской и Сталинградской битв.
«Это битвы, которые предопределили исход Второй мировой», – сказал Шармазанов. Он также отметил, что в Сталинградской битве приняло участие много армян, в том числе, его дед Петрос Авагян.
«И сегодня Россия играет большую роль в обеспечении безопасности Армении. Должен отметить, что в деле обеспечения безопасности нашей страны и народа большую роль играет российская военная база в Армении», – сказал вице-спикер парламента.
В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, связанные с армяно-российскими отношениями.
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