Шармазанов: Российская военная база играет большую роль в деле обеспечения безопасности Армении

PanARMENIAN.Net - Российская военная база играет большую роль в деле обеспечения безопасности Армении. Об этом заявил вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов 31 августа в ходе встречи с руководителем армянского представительства «Россотрудничество» Сергеем Рыбынским.

«Армяно-российские союзнические отношения исходят из наших общих христианских и традиционных ценностных систем», – заявил он.

«Мы должны общими усилиями сохранять эти ценности. При необходимости я выступлю с законодательными инициативами», – отметил вице-спикер парламента.

Шармазанов сообщил, что в октябре в Ереване состоится научная конференция, посвященная 75-летию Курской и Сталинградской битв.

«Это битвы, которые предопределили исход Второй мировой», – сказал Шармазанов. Он также отметил, что в Сталинградской битве приняло участие много армян, в том числе, его дед Петрос Авагян.

«И сегодня Россия играет большую роль в обеспечении безопасности Армении. Должен отметить, что в деле обеспечения безопасности нашей страны и народа большую роль играет российская военная база в Армении», – сказал вице-спикер парламента.

В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, связанные с армяно-российскими отношениями.