Авария Boeing в Сочи: 18 человек пострадали, погиб сотрудник аэропорта
1 сентября 2018 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на 1 сентября выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.
Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.
Число пострадавших в результате возгорания самолета увеличилось до 18 человек, пишет РИА Новости.
Погибших, как отметили в ведомстве, нет, в то же время, по данным пресс-службы аэропорта Сочи, один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.Об обстоятельствах гибели сотрудника воздушной гавани рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
«Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян скончался на месте аварии Boeing 737–800»,- отметил Дитрих, пишет НТВ.
По словам министра, Бегиян первым прибыл на место ЧП, помогал проводить эвакуацию пассажиров и координировал работу служб аэропорта. У мужчины не выдержало сердце.
В пресс-службе администрации Сочи позднее рассказали, что госпитализация потребовалась трем пассажирам Boeing, среди них двое детей. По данным властей, их здоровью ничто не угрожает.
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