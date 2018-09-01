Группа азербайджанцев пыталась пешком пересечь границу Арцаха, но потом передумала

PanARMENIAN.Net - Группа азербайджанцев утром 1 сентября пыталась пешком пересечь передовую в направлении Агдам – Барда линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Сенор Асратян.

«Эта «инициатива», как и ожидалось, провалилась. Провокация была предотвращена теми, кто предпринял эту глупость. Из произошедшего можно заключить, что к нашему удивлению, благоразумие оказалось сильнее, чем эмоции, которые ввели в заблуждение людей. В противном случае азербайджанская сторона в очередной раз оказалась бы в незавидном положении», – написал он.

В период с 26 августа по 1 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.