Группа азербайджанцев пыталась пешком пересечь границу Арцаха, но потом передумала
1 сентября 2018 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа азербайджанцев утром 1 сентября пыталась пешком пересечь передовую в направлении Агдам – Барда линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Сенор Асратян.
«Эта «инициатива», как и ожидалось, провалилась. Провокация была предотвращена теми, кто предпринял эту глупость. Из произошедшего можно заключить, что к нашему удивлению, благоразумие оказалось сильнее, чем эмоции, которые ввели в заблуждение людей. В противном случае азербайджанская сторона в очередной раз оказалась бы в незавидном положении», – написал он.
В период с 26 августа по 1 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
Самое значимое
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Лидеры двух стран 24 августа обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС
Меркель заявила, что в Германии следили за развитиями в Армении в дни бархатной революции
Partner news
Последние новости
Путин на встрече с Алиевым отметил стратегический характер отношений РФ и Азербайджана По итогам переговоров Путин и Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество двух стран.
Авария Boeing в Сочи: 18 человек пострадали, погиб сотрудник аэропорта Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 150 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
Samsung поставит гибкие экраны для смартфонов своим конкурентам Ожидается, что первый смартфон с гнущимся экраном будет выпущен Samsung в 2019 году