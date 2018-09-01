Путин на встрече с Алиевым отметил стратегический характер отношений РФ и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи подчеркнул стратегический характер отношений двух стран и выразил Алиеву благодарность за осуществленный визит.

«У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической», — сказал Путин, подчеркнув развитие товарооборота между двумя странами, пишет РИА Новости.

«Объем продукции гражданского назначения, объем продаж вырос на 20%, это хороший показатель вполне. Но, естественно, нам всегда есть о чем поговорить, я очень рад, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Россию», — подчеркнул глава российского государства.

По итогам переговоров Путин и Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество двух стран.

Церемония подписания ряда межправительственных и межведомственных документов прошла в резиденции Бочаров ручей.

Как сообщил ранее на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, пакет документов, который подготовили Москва и Баку, направлен на расширение экономического сотрудничества. По его словам, стороны хотят добиться увеличения товарооборота и развития экономического сотрудничества.

По его словам, Москва также рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием, «которые создадут экономический фон». Он подчеркнул, что во всех решениях заинтересован бизнес.