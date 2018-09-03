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Лавров: На встрече Пашиняна и Путина обсудят перспективы развития Армении и вопросы ОДКБ

Лавров: На встрече Пашиняна и Путина обсудят перспективы развития Армении и вопросы ОДКБ
3 сентября 2018 - 13:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ближайшее время планируется еще одна встреча президента Путина и премьер-министра Пашиняна. Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации», — сказал министр, выступая перед первокурсниками МГИМО, пишет РИА Новости.

Россию тревожит, что ситуация в Армении «продолжает бурлить», заявил министр Лавров.

«Нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты», — сказал Лавров, пишет Life.ru.

Однако он добавил, что это является внутренним делом Армении.

«Мы хотим, чтобы эти внутренние дела оставались на прочной почве закона и конституции, а также были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задачах», — заключил глава российского МИД.

Ранее Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении, и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пашинян, комментируя слова Лаврова, заявил, что российские коллеги должны адаптироваться к сложившейся в Армении новой ситуации.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Встреча Путина и Пашиняна планируется в ближайшее время
Life.ru. Однако, по словам главы российского дипведомства, это является внутренним делом Еревана.
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