После революции Армения получила инвестиционные предложения на $1 млрд

PanARMENIAN.Net - Новое правительство Армении получило инвестиционные предложения на $1 млрд. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.

По его словам, с мая отмечается высокая заинтересованность у различных компаний и инвесторов, которые в ходе встреч представили планы по инвестициям в Армении.

«После оценки реальных показателей правительство выделило наиболее реалистичные программы на сумму в 240 млн. Сейчас мы ведем с ними работу, чтобы их идеи преобразовались в бизнес-планы или бизнес-инициативы для достижения конкретных результатов», - сказал Минасян.