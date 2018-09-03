После революции Армения получила инвестиционные предложения на $1 млрд
3 сентября 2018 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Новое правительство Армении получило инвестиционные предложения на $1 млрд. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.
По его словам, с мая отмечается высокая заинтересованность у различных компаний и инвесторов, которые в ходе встреч представили планы по инвестициям в Армении.
«После оценки реальных показателей правительство выделило наиболее реалистичные программы на сумму в 240 млн. Сейчас мы ведем с ними работу, чтобы их идеи преобразовались в бизнес-планы или бизнес-инициативы для достижения конкретных результатов», - сказал Минасян.
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