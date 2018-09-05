Армения - в топ-25 популярных у российских туристов стран

PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-25 стран, популярных у российских туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, составившее рейтинг стран, популярных у российских туристов по итогам первых 6 месяцев 2018 года.

По данным агентства, в 2018 году число поездок россиян в Армению выросло на 16% до 198 тысяч.

Общее число зарубежных поездок российских туристов в первом полугодии 2018 года выросло до 18,6 млн, на 9% больше, чем в 2017 году.

Первую десятку зарубежных стран у российских туристов в 2018 году по числу выездных туристских поездок из по итогам первых 6 месяцев 2018 года составили Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, Таиланд, Эстония, Германия, ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Армения входит в топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году. Из Армении в Россию за первые 6 месяцев 2018 года въехали 260.000 человек, что на 8% меньше показателей за аналогичный период 2017 года.