Армения - в топ-25 популярных у российских туристов стран
5 сентября 2018 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-25 стран, популярных у российских туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, составившее рейтинг стран, популярных у российских туристов по итогам первых 6 месяцев 2018 года.
По данным агентства, в 2018 году число поездок россиян в Армению выросло на 16% до 198 тысяч.
Общее число зарубежных поездок российских туристов в первом полугодии 2018 года выросло до 18,6 млн, на 9% больше, чем в 2017 году.
Первую десятку зарубежных стран у российских туристов в 2018 году по числу выездных туристских поездок из по итогам первых 6 месяцев 2018 года составили Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, Таиланд, Эстония, Германия, ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Армения входит в топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2018 году. Из Армении в Россию за первые 6 месяцев 2018 года въехали 260.000 человек, что на 8% меньше показателей за аналогичный период 2017 года.
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
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