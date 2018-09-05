Мхитарян - автор лучшего гола «Арсенала» в августе

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян стал автором лучшего гола лондонского клуба в августе. Об этом сообщает официальный сайт «Арсенала».

Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ. За армянского футболиста проголосовали 61% болельщиков.

Второе место занял гол в том же матче Алекса Ивоби, которому ассистировал Мхитарян, а третье - мяч, забитый Начо Монреалем в ворота «Вест Хэма».