Мхитарян - автор лучшего гола «Арсенала» в августе
5 сентября 2018 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян стал автором лучшего гола лондонского клуба в августе. Об этом сообщает официальный сайт «Арсенала».
Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ. За армянского футболиста проголосовали 61% болельщиков.
Второе место занял гол в том же матче Алекса Ивоби, которому ассистировал Мхитарян, а третье - мяч, забитый Начо Монреалем в ворота «Вест Хэма».
Самое значимое
В УЕФА пообещали помочь Мхитаряну, но пока неизвестно, что из этого выйдет
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
«Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
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