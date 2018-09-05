Американские компании Papa John’s, Domino’s и Baskin Robbins планируют выйти на армянский рынок

PanARMENIAN.Net - Три американских корпорации - Papa John’s, Domino’s и Baskin Robbins - планируют выйти на армянский рынок. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

5 сентября в Ереване посольство США и московский офис коммерческой службы совместно с армянским банком IDBank провели однодневную конференцию, посвященную коммерческим возможностям франчайзинга. Вместе с представителями трех американских корпораций в конференции приняли участие более 50 армянских бизнесменов и государственных чиновников. Представители американских корпораций представили свой концепт франчайзинга, ознакомились с особенностями предпринимательской среды Армении.

Конференция по фрайчайзингу призвана оказать содействие в установлении новых партнерских связях между предпринимателями Армении и США по таким вопросам, как мелкооптовая торговля, туризм.