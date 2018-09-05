Исследование: Участвовавшие в боях солдаты становятся более религиозными, «в окопах атеистов нет»
5 сентября 2018 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из США, исследовавшие религиозность среди военнослужащих, подтвердили: участники реальных боев, особенно получившие ранения, действительно укрепляются в вере – по крайней мере, они склонны чаще посещать службы и молиться.
Исследование о влиянии военного опыта на уровень религиозности провели Ресул Сесур, Трэвис Фрейдман и Джозеф Сабиа; результаты их работы в августе 2018 года опубликовало Национальное бюро экономических исследований США, пишет Republic со ссылкой на The Economist.
В своей работе экономисты основывались на двух исследованиях американских солдат в конце 2000-х годов. Одно из них охватывало 482 человека, второе – почти 11,6 тысячи человек.
Ученые исключили вероятность, что большинство респондентов изначально были излишне набожны, поскольку в армии США при распределении боевых заданий личные религиозные убеждения не учитываются. При этом три четверти участников исследований заявили, что молятся за пределами храмов, а более 15% ходят в церковь еженедельно.
Имеющиеся данные показали, что солдаты, служившие в «горячих точках», более склонны к регулярному посещению религиозных служб, чем те, кто не участвовал в военных действиях (разница между этими двумя категориями респондентов составляет семь процентных пунктов). Те, кто непосредственно попадал под огонь противника, склонны чаще ходить в церковь хотя бы раз в две недели. Также задействованные в операциях военнослужащие чаще молятся вне храмов.
Ученые отметили, что сильнее всего религиозность возрастает среди молодых солдат (в возрасте 18–24 лет), срочников, военнослужащих-женщин и не офицеров. По мнению исследователей, это, в частности, может объясняться впечатлительностью и уязвимостью молодежи, особенно пережившей травмы и ранения.
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