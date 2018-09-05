В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна

PanARMENIAN.Net - Россия ожидает откровенного и серьезного разговора на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 сентября. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и армянской стороны, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ», — сказал Ушаков, пишет РИА Новости.

Как добавили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве.