Землетрясение магнитудой 6,7 на японском острове Хоккайдо: Двое погибли, 125 пострадали

PanARMENIAN.Net - Два человека погибли, 125 пострадали, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщил журналистам на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на 6 сентября по местному времени.

Из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около 3 тыс. домов. В спасательной операции принимают участие около 20 тыс. человек из числа сотрудников сил самообороны страны, полиции и пожарной охраны, задействованы около 50 вертолетов, пишет «Интерфакс».

Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила запланированный визит в Россию, чтобы устранять последствия землетрясения.

Ранее в Японии погибли 11 человек и более 600 получили ранения из-за тайфуна «Джеби», самого мощного за 25 лет.