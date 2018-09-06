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Землетрясение магнитудой 6,7 на японском острове Хоккайдо: Двое погибли, 125 пострадали

Землетрясение магнитудой 6,7 на японском острове Хоккайдо: Двое погибли, 125 пострадали
6 сентября 2018 - 10:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Два человека погибли, 125 пострадали, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщил журналистам на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на 6 сентября по местному времени.

Из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около 3 тыс. домов. В спасательной операции принимают участие около 20 тыс. человек из числа сотрудников сил самообороны страны, полиции и пожарной охраны, задействованы около 50 вертолетов, пишет «Интерфакс».

Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила запланированный визит в Россию, чтобы устранять последствия землетрясения.

Ранее в Японии погибли 11 человек и более 600 получили ранения из-за тайфуна «Джеби», самого мощного за 25 лет.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Два человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясения
BBC. Japan hit by deadly earthquake and mudslides
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