Землетрясение магнитудой 6,7 на японском острове Хоккайдо: Двое погибли, 125 пострадали
6 сентября 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Два человека погибли, 125 пострадали, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщил журналистам на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на 6 сентября по местному времени.
Из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около 3 тыс. домов. В спасательной операции принимают участие около 20 тыс. человек из числа сотрудников сил самообороны страны, полиции и пожарной охраны, задействованы около 50 вертолетов, пишет «Интерфакс».
Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила запланированный визит в Россию, чтобы устранять последствия землетрясения.
Ранее в Японии погибли 11 человек и более 600 получили ранения из-за тайфуна «Джеби», самого мощного за 25 лет.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
В мировом интернете возможны перебои после 11 октября Корпорация ожидает, что последствия смены KSK будут минимальны
Советник президента Грузии: Тбилиси может стать посредником между Ереваном и Баку «Учитывая прекрасные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, Грузия могла бы предложить такой формат посредничества между двумя странами», - сказал он
В Армении пособие на двойню от первых родов увеличат до 2 млн драмов Правительство Армении одобрило законопроект, представленный министром по труду и соцвопросам Армении Манэ Тандилян
Instagram разрабатывает приложение для онлайн-покупок Предполагается, что пользователи смогут просматривать и покупать товары напрямую у тех продавцов, на страницы которых они подписаны