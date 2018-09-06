Эксперт: ЧМ по дзюдо в Баку пострадает из-за отказа армян ехать на игры

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира, проходящем в Азербайджане. По словам спортивного комментатора Григория Твалтвадзе, ЧМ по дзюдо потеряет в результате отказа армян.

Причиной, по словам армянских спортсменов, послужила невозможность принимающей стороны предоставить гостям гарантии безопасности. Однако в 2015 году сборная Армении принимала участие в Европейских играх, которые также проходили в Азербайджане. Тогда хозяева предоставили все необходимые гарантии, и армянские спортсмены остались довольны.

По словам Твалтвадзе, без конфликта между армянами и азербайджанцами не обошлось и в 2015 году, правда, тогда в него невольно оказались втянуты белорусы. Нынешняя же ситуация заставляет лишь пожалеть об отсутствии еще одного участника соревнований, который мог бы порадовать зрителей мастерством спортсменов, пишет НСН.

«Когда проходили первые Европейские игры, тоже был конфликт, когда азербайджанская сторона потребовала от сборной Белоруссии по художественной гимнастике изменить музыку. Потому что автором музыки был Арам Ильич Хачатурян. То есть, не так все гладко было на тех играх. Что касается армянских дзюдоистов, я не помню, чтобы там какие-то конфликты возникали. Вопрос, насколько это обесценит игры. Вообще неучастие любого спортсмена, который может привнести сюрприз, априори не исключает, что мы что-то потеряем», — заметил комментатор.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Азербайджане с 20 по 27 сентября 2018 года.