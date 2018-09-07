СМИ: РФ отменила розыск опального экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна
7 сентября 2018 - 10:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ», - сказал собеседник агентства.
Таким образом, пояснил он, в России опальному генералу ничего не грозит. Но, как отметил источник, в случае появления Арутюняна в странах СНГ он может быть арестован и выдан в Армению.
Источник уточнил также, что запрос об аресте и выдаче экс-министра обороны поступил в Москву некоторое время назад не от Генпрокуратуры Армении, а по линии межгосударственного розыска. В поступившем ордере на арест указан даже домашний адрес обвиняемого в российской столице.
Ранее другой источник агентства сообщил, что в экстрадиции Арутюняна будет отказано, поскольку с 2002 года он имеет российский паспорт.
Начальник полиции Армении Валерий Осипян сообщал, что Арутюнян, а также брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон и племянница Ани Саргсян с июля находятся в межгосударственном розыске. Супруга экс-главы Минобороны со своей стороны сообщала журналистам, что Арутюнян находится в Москве. По сведениям СМИ Армении, брат экс-президента и его дочь также находятся в России.
Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке свержения конституционного строя во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Саргсян. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около двухсот получили ранения.
В рамках этого дела обвинения были предъявлены Арутюняну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении, и экс-президенту Роберту Кочаряну. Хачатуров освобожден под залог, Кочарян был арестован, но позднее мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.
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