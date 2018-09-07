Музей Геноцида армян и Матенадаран - в топ-25 лучших в Азии по версии TripAdvisor

PanARMENIAN.Net - Портал TripAdvisor составил рейтинг лучших музеев в странах Азии. Список составлен на основе оценок посетителей.

Так, в топ-25 лучших музеев вошли также Музей-институтГеноцида армян и Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца в Ереване, расположившись на 9-й и 24-й строчках рейтинга соответственно.

Список возглавили Музей жертв войны в городе Хошимин (Вьетнам), музей геноцида «Туольсленг» в городе Пномпень (Камбоджа) и Музей терракотовых воинов и лошадей Кин в Сиане (Китай). В список вошли также музеи Индии, Тайваня, Сингапура, Вьетнама, Японии и других стран.

Музей-институт Геноцида армян открылся в 1995 году на территории мемориального комплекса «Цицернакаберд» в Ереване. Матенадаран является одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире и крупнейшим хранилищем древнеармянских рукописей. При институте действует открытый для посетителей музей.