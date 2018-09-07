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Музей Геноцида армян и Матенадаран - в топ-25 лучших в Азии по версии TripAdvisor

Музей Геноцида армян и Матенадаран - в топ-25 лучших в Азии по версии TripAdvisor
7 сентября 2018 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Портал TripAdvisor составил рейтинг лучших музеев в странах Азии. Список составлен на основе оценок посетителей.

Так, в топ-25 лучших музеев вошли также Музей-институтГеноцида армян и Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца в Ереване, расположившись на 9-й и 24-й строчках рейтинга соответственно.

Список возглавили Музей жертв войны в городе Хошимин (Вьетнам), музей геноцида «Туольсленг» в городе Пномпень (Камбоджа) и Музей терракотовых воинов и лошадей Кин в Сиане (Китай). В список вошли также музеи Индии, Тайваня, Сингапура, Вьетнама, Японии и других стран.

Музей-институт Геноцида армян открылся в 1995 году на территории мемориального комплекса «Цицернакаберд» в Ереване. Матенадаран является одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире и крупнейшим хранилищем древнеармянских рукописей. При институте действует открытый для посетителей музей.

Ссылки по теме:
TripAdvisor.com. Top 25 Museums — Asia
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