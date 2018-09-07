Президент РА: Не вижу долгосрочной и глубокой напряженности в отножениях Армении и РФ
7 сентября 2018 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян не видет долгосрочной и глубокой напряженности в отножениях Армении и РФ. Об этом сам президент заявил журналистам, передает Aysor.am.
На вопрос о напряженных отношениях между Арменией и Россией, президент ответил: «Не вижу и долгосрочной, глубокой напряженности, а также не ожидаю».
По его словам, любая встреча с руководителем большой страны для руководства Армении очень существенна и важна.
«В частности, встреча с президентом России очень важна. Не думаю, что общественность должна иметь определенные ожидания от каждой встречи, потому что армяно-российские отношения имеют многовековую историю», - отметил он.
По словам Саркисяна, встреча пройдет в хорошей и дружественной атмосфере, и эти встречи продолжатся.
Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве.
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