Президент РА: Не вижу долгосрочной и глубокой напряженности в отножениях Армении и РФ

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян не видет долгосрочной и глубокой напряженности в отножениях Армении и РФ. Об этом сам президент заявил журналистам, передает Aysor.am.

На вопрос о напряженных отношениях между Арменией и Россией, президент ответил: «Не вижу и долгосрочной, глубокой напряженности, а также не ожидаю».

По его словам, любая встреча с руководителем большой страны для руководства Армении очень существенна и важна.

«В частности, встреча с президентом России очень важна. Не думаю, что общественность должна иметь определенные ожидания от каждой встречи, потому что армяно-российские отношения имеют многовековую историю», - отметил он.

По словам Саркисяна, встреча пройдет в хорошей и дружественной атмосфере, и эти встречи продолжатся.

Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве.