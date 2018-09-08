Путин: Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям

PanARMENIAN.Net - Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В начале беседы российский лидер отметил, что связи двух стран носят особый характер на протяжении веков.

«На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям - это касается сферы политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества», - сказал Путин, пишет ТАСС.

Пашинян в свою очередь заявил, что потенциал военно-технического сотрудничества с Россией раскрыт не до конца.

«Я думаю, что главная задача – действительно, раскрыть тот потенциал, который есть в наших отношениях. Да, конечно, у нас блестящие отношения. Но я думаю, что на этом не надо останавливаться. В особенности у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в смысле военно-технического сотрудничества, и в укреплении гуманитарных связей», - сказал Пашинян, пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 8 сентября принял в Москве премьера Армении Никола Пашиняна.

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