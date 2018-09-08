Пашинян - Путину: Надеюсь, отношения будут строиться на принципе невмешательства во внутренние дела

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что отношения РФ и Армении будут и дальше строиться на принципе уважения интересов стран и принципе невмешательства во внутренние дела.

«Уверен, что эти вопросы (двух стран) будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважения интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно. Я думаю, главная задача — мы должны попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», — добавил Пашинян.

Он полагает, что в отношениях двух стран «нет нерешаемых вопросов». «Мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов», — заметил премьер Армении.

Глава армянского правительства также указал на необходимость принятия других мер для дальнейшего развития отношений двух стран. Пашинян выразил уверенность на сохранение регулярности встреч, укрепление взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ.

Президент РФ Владимир Путин 8 сентября принял в Москве премьера Армении Никола Пашиняна. Ранее в Кремле анонсировали «серьезный разговор». Как писал «Коммерсантъ», Путин был намерен поднять тему преследования бывших руководителей Армении. Один из фигурантов уголовного дела о силовом разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году — экс-президент Роберт Кочарян. По тому же делу проходит генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в 2008 году командовал ереванским гарнизоном. Оба обвиняются в узурпации власти.