Пашинян - Путину: Надеюсь, отношения будут строиться на принципе невмешательства во внутренние дела
8 сентября 2018 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что отношения РФ и Армении будут и дальше строиться на принципе уважения интересов стран и принципе невмешательства во внутренние дела.
«Уверен, что эти вопросы (двух стран) будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважения интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
«Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно. Я думаю, главная задача — мы должны попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», — добавил Пашинян.
Он полагает, что в отношениях двух стран «нет нерешаемых вопросов». «Мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов», — заметил премьер Армении.
Глава армянского правительства также указал на необходимость принятия других мер для дальнейшего развития отношений двух стран. Пашинян выразил уверенность на сохранение регулярности встреч, укрепление взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин 8 сентября принял в Москве премьера Армении Никола Пашиняна. Ранее в Кремле анонсировали «серьезный разговор». Как писал «Коммерсантъ», Путин был намерен поднять тему преследования бывших руководителей Армении. Один из фигурантов уголовного дела о силовом разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году — экс-президент Роберт Кочарян. По тому же делу проходит генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в 2008 году командовал ереванским гарнизоном. Оба обвиняются в узурпации власти.
Photo. RIA Novosti
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 30 человек По их данным, еще девять человек числятся пропавшими без вести, около 400 помещены в больницы с незначительными травмами
Путин: Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям В начале беседы российский лидер отметил, что связи двух стран носят особый характер на протяжении веков
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Арцахе около 200 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов
Неймар хочет вернуться в «Барселону» Сообщается, что бразилец уже обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать его переход