Премьер РА: Армения и Грузия договорились довести торговый оборот до $1 млрд
10 сентября 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 сентября в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе отметил, что они провели очень важную беседу и в ходе переговоров сформулировали весьма «амбициозные задачи».
«Предложена амбициозная программа, согласно которой сформулирована конкретная задача: в течение ближайших лет взаимную торговлю, торговый оборот довести до 1 млрд долларов. Это конкретная тема, для которой у нас может быть четкая дорожная карта, и мы согласованными шагами должны пойти на решение данной проблемы», – сказал Пашинян.
«Конечно, отношения Армении и Грузии – блестящие, очень хорошие, и у нас есть задача: привести экономический компонент в соответствие с содержательным уровнем наших отношений, с тем эмоциональным уровнем, который присутствует в отношениях между нашими народами», – сказал Пашинян.
Премьер сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Грузии обсудили многочисленные вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в сферах транспорта, экономики и политики.
В 2017 году торговый оборот между Арменией и Грузией составил 249 млн долларов США, что на 4,8% превышает сумму в 245,2 млн долларов США в 2016 году.
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