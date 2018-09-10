Армения экспортирует мясо в ОАЭ
10 сентября 2018 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения экспортирует мясо и мясопродукты в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщают в Государственной службе безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства РА.
Отмечается, что министерство окружающей среды и изменения климата ОАЭ и Госслужба безопасности пищевых продуктов Минселхоза РА ведут переговоры об экспорте мяса и мясных продуктов.
Соответствующие ведомства двух стран уже подтвердили «Сертификат здоровья для экспорта мяса и мясопрофуктов из Республики Армения в Объединенные Арабские Эмираты».
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