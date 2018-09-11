Сталлоне сообщил о начале съемок пятой части «Рэмбо»
11 сентября 2018 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский актер Сильвестр Сталлоне заявил о скором начале съемок пятой части франшизы «Рэмбо» о ветеране Вьетнамской войны, которого он играет уже почти 40 лет. Об этом актер написал в Instagram, опубликовав фото своего главного персонажа.
«Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!» - написал Сталлоне.
В пятой части дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу, он вступает в противостояние с одним из самых жестоких картелей.
Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием «Рэмбо: Первая кровь» вышел в 1982 году, Сталлоне тогда было 36 лет. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.
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