В городе Альфорвиль стартовали «Дни Арцаха во Франции»
12 сентября 2018 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 сентября в рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции» во французском городе Альфорвиль стартовали мероприятия, которые продолжатся до 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
В Арфольвиле запланирована экспозиция фотографий и графических работ, показ документальных фильмов, посвященных Арцаху, а также проведение лекций по ситуации в республике.
В торжественной церемонии открытия участвовали постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян, посол Республики Армения Асмик Толмаджян, мэр города Альфорвиль Мишель Жершинович, член Круга дружбы «Франция-Арцах», депутат НС Люк Карвунас, члены городского совета Альфорвиля, представители неправительственных организаций, журналисты.
На церемонии открытия постоянный представитель Республики Арцах во Франции вручил руководителю местного органа АРФД Дашнакцутюн в Арфольвиле Каро Хачикяну медаль Республики Арцах «Благодарность» за вклад в укрепление дружественных отношений между Францией и Арцахом.
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