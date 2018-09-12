«Коммерсант»: Сергей Галицкий после продажи акций «Магнит» создал инвестиционный фонд
12 сентября 2018 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский бизнесмен армянского происхождения Сергей Галицкий (Арутюнян) после продажи акций ритейлера «Магнит» создал инвестиционный фонд, который уже рассмотрел несколько активов в сфере производства продуктов питания. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансовых кругах.
Название фонда и его размер они не раскрыли. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в июне 2018 года Галицкий учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал», чьим основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг.По словам одного из источников, в фонде уже сформирована команда. В качестве объекта первых инвестиций рассматривались несколько производителей продуктов на юге России, но никаких проектов пока отобрано не было, говорит другой источник. Связаться с Сергеем Галицким или его представителями не удалось.
Сергей Галицкий — основатель и бывший основной владелец сети «Магнит». Торговлей он начинал заниматься в середине 1990-х годов, продавая косметику и парфюмерию. «Магнит» бизнесмен создал в 2000 году, выведя его в 2013 году в лидеры по обороту среди российских продовольственных ритейлеров. В конце 2016 года «Магнит» уступил первое место X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). По итогам 2017 года продажи «Магнита» увеличились на 6,73%, до 1,14 трлн руб., что стало самым низким темпом роста за всю публичную историю компании. Чистая прибыль за тот период упала на 34,7%, до 35,53 млрд руб. В феврале 2018 года Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. Решение он объяснил расхождениями во взглядах с инвесторами на дальнейшее развитие компании. В результате доля Сергея Галицкого в «Магните» сократилась примерно до 3%. Предприниматель говорил, что он планирует жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом.
У Галицкого уже есть проекты в сфере производства продуктов питания, не связанные напрямую с бизнесом «Магнита». Так, он владеет краснодарским комплексом Constell Group, который в том числе выпускает кондитерские изделия под брендами Waff!, «Сласть народу» и др. Кроме того, бизнесмену принадлежит ООО «Русский терруар», которое планировало винодельческий проект в Краснодарском крае. В апреле 2018 года компания зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Galitskiy & Galitskiy.
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