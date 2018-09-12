Глава Минобороны РА: Около 100 армянских военнослужащих отправятся в Сирию
12 сентября 2018 - 15:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Подразделение ВС Армении, направляющееся в Сирию, будет состоять из специалистов гуманитарной сферы. Об этом заявил 12 сентября министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами.
По его словам, число военнослужащих, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек.
«Это военнослужащие-специалисты гуманитарной сферы: врачи, саперы, а также личный состав, который будет обеспечивать их безопасность», – сказал Тоноян, пишет Panorama.am.
При этом глава Минобороны подчеркнул, что участие в этой гуманитарной миссии в Сирии вытекает из национальных интересов Армении. Министр сообщил, что на данный момент проводятся подготовительные работы.
Ранеепресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил, что армяно-российский совместный проект в Сирии носит исключительно гуманитарный характер.По его словам, основным мотивом миссии является оказание гуманитарной помощи сирийским армянам в Алеппо.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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