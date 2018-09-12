Алиев: Пашинян своими заявлениями стремится сорвать переговоры по Карабаху
12 сентября 2018 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими «противоречивыми заявлениями всячески стремится сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Об этом Алиев заявил в Баку на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
В ходе встречи одним из основных обсуждаемых вопросов являлось урегулирование карабахского конфликта. Алиев подчеркнул, что Пашинян с первых дней «выступал с противоречивыми заявлениями по урегулированию конфликта, и эти заявления, как минимум, вызывают удивление», пишет «Интерфакс».
Алиев заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера о том, что Азербайджан должен вести переговоры с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой).
Алиев подчеркнул, что в целом, у азербайджанской стороны складывается мнение, что «Пашинян всячески стремиться сорвать переговорный процесс. В таком случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна».
Алиев также призвал ОБСЕ не оставаться в стороне от текущей политической ситуации в Армении, в частности, «массового нарушения прав человека, ареста политических противников, появления нового диктаторского режима в Армении».
11 сентября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и отметили важность обеспечения стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. В этом контексте Маилян подчеркнул недопустимость деструктивных действий, которые могут привести к эскалации напряженности на линии соприкосновения.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Руководители Amazon и Apple предстанут перед Сенатом США По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, материнской компании Google — Alphabet, Amazon, Apple и других
Apple планирует снимать фильмы и сериалы Очередным шагом к этому стала покупка международных прав на документальный фильм «Королева слонов» (The Elephant Queen) и мультфильм «Волки-перевертыши» (Wolfwalkers)
Facebook подключил к соцсети понимающий текст на картинках и видео ИИ ИИ создали внутри соцсети, и он способен распознавать текст на картинках и видеозаписях
Премьер Армении: Переговорам по Карабаху больше всего мешают агрессия и риторика Баку Пашинян отметил, что многократно выражал готовность полностью быть вовлеченным в переговорный процесс и от имени РА вести переговоры с президентом Азербайджана