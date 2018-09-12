Алиев: Пашинян своими заявлениями стремится сорвать переговоры по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими «противоречивыми заявлениями всячески стремится сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Об этом Алиев заявил в Баку на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

В ходе встречи одним из основных обсуждаемых вопросов являлось урегулирование карабахского конфликта. Алиев подчеркнул, что Пашинян с первых дней «выступал с противоречивыми заявлениями по урегулированию конфликта, и эти заявления, как минимум, вызывают удивление», пишет «Интерфакс».

Алиев заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера о том, что Азербайджан должен вести переговоры с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой).

Алиев подчеркнул, что в целом, у азербайджанской стороны складывается мнение, что «Пашинян всячески стремиться сорвать переговорный процесс. В таком случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна».

Алиев также призвал ОБСЕ не оставаться в стороне от текущей политической ситуации в Армении, в частности, «массового нарушения прав человека, ареста политических противников, появления нового диктаторского режима в Армении».

11 сентября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и отметили важность обеспечения стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. В этом контексте Маилян подчеркнул недопустимость деструктивных действий, которые могут привести к эскалации напряженности на линии соприкосновения.