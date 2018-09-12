Премьер Армении: Переговорам по Карабаху больше всего мешают агрессия и риторика Баку

PanARMENIAN.Net - Переговорному процессу по карабахскому вопросу больше всего мешает та воинственная атмосфера, которая формируется по причине неконструктивной, агрессивной деятельности и риторики руководства Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими «противоречивыми заявлениями всячески стремится сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Алиев подчеркнул, что Пашинян с первых дней «выступал с противоречивыми заявлениями по урегулированию конфликта, и эти заявления, как минимум, вызывают удивление». Он заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера о том, что Азербайджан должен вести переговоры с Республикой Арцах.

Пашинян отметил, что многократно выражал готовность полностью быть вовлеченным в переговорный процесс и от имени РА вести переговоры с президентом Азербайджана, поскольку является премьером Армении, пишет Panorama.am.

«Неправомочным считаю ведение переговоров от имени Республики Арцах, поскольку не являюсь ни президентом, ни премьером Арцаха. Очень важно зафиксировать, что народ Арцаха не участвует в формировании власти в Армении, поскольку у них есть собственная власть, свое правительство и Национальное собрание, президент, который и правомочен принять участие в переговорном процессе от имени Арцаха», – отметил он.

Пашинян обратил внимание на тот факт, что в сказанном нет ничего сенсационного, поскольку даже в заявлении президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ подчеркивается, что для окончательного определения статуса Арцаха необходимо выражение позиции народом Арцаха, и таким образом зафиксировано то обстоятельство, что Арцах является стороной конфликта.

«Я подтверждаю свою готовность полностью быть вовлеченным в переговорный процесс. Не было и нет случаев, чтобы предлагали переговоры, а Армения отказалась от этого», – отметил Пашинян.

РанееАлиев подчеркнул, что в целом, у азербайджанской стороны складывается мнение, что «Пашинян всячески стремиться сорвать переговорный процесс. В таком случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна».