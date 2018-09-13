Мхитарян: Я каждый день, каждый час делаю все, чтобы стать сильнее

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян отметил, что каждый день работает над собой, чтобы стать еще сильнее. Об этом футболист заявил в интервью официальному сайту клуба.

Мхитарян надеется вернуть «Арсенал» в Лигу Чемпионов.

«Я делаю все возможное каждый день, каждый час и каждую минуту, чтобы стать еще сильнее. У меня всегда были мечты, у меня всегда были амбиции, и я всегда хотел их преследовать. Я хотел их исполнить, потому что это было очень важно для меня и моей семьи»,- отметил армянин.

По его словам, он всегда усердно работал над собой и не брал выходных: «Даже если я был хорош в чем-то одном, я всегда пытался улучшить это».

«Всегда приятно быть частью истории этого клуба, потому что «Арсенал» - большой клуб, и все знают, что играть за этот клуб многое значит. Что касается меня, то я очень рад, что мог поработать под руководством Арсена Венгера, и я очень рад сейчас работать с Унаи Эмери»,- добавил Мхитарян.

Футболист отметил, что ценит людей, которые хотят попытаться помочь «Арсеналу» достичь большего. Об выразил уверенность, что лондонский клуб должен играть в Лиге Чемпионов и бороться за трофеи в Англии: «Мы пытаемся вернуть былой уровень клуба».

Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян стал автором лучшего гола лондонского клуба в августе. Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ. За армянского футболиста проголосовали 61% болельщиков.