МИД РФ: Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путем
14 сентября 2018 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путемна основе договоренностей сторон конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы, конечно, анализируем все, что говорится по теме нагорно-карабахского урегулирования и следим за теми заявлениями, которые делаются в соответствующих странах. Хотела бы напомнить, что позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной. Мы исходим из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликта»,- отметила Захарова.
По ее словам, со своей стороны Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продолжать оказывать сторонам «посредническое содействие, необходимое для достижения компромисса».
«Соответствующий климат для продвижения вперед должны, безусловно, создавать соответствующие стороны»,- добавила представитель МИД РФ.
4 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе Томаса Гремингера.Мнацаканян и Гремингер обсудили последние развития в процессе урегулирования карабахского конфликта. Собеседники подчеркнули важность урегулирования проблемы исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ. В этом контексте министр иностранных дел РА подчеркнул, что для армянской стороны приоритетом является статус Арцаха и его безопасность, а для прогресса процесса урегулирования важно формирование атмосферы доверия для мира. В этом направлении глава МИД РА посчитал первостепенным выполнение ранее достигнутых договоренностей, прекращение нарушений режима перемирия и воинственной риторики.
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