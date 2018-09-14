ВС Азербайджана проведут широкомасштабные оперативно-тактические учения

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане с 17 по 22 сентября пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будут привлечены свыше 20 000 военнослужащих личного состава, свыше 200 единиц танков и другой бронетехники, свыше 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения, пишет Trend.

«В ходе учений будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных территорий путем уничтожения военных и стратегических объектов, расположенных на территории врага нанесением ему ракетно-артиллерийских и авиационных ударов»,- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что в ходе учений будут использованы новейшая военная техника и оружие, которые были приняты на вооружение ВС Азербайджана за последние десять лет.

На всей территории Армении 11 сентября стартовали командно-штабные учения «Шант-2018», которые продлятся до 14 сентября. Республика приведена в условное военное положение. Общегосударственные учения носят плановый характер и направлены на подготовку государства к обороне, мобилизационную подготовку органов государственного и военного управления во время отпора агрессии, проверку возможности приведения к высокой степени готовности.

В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября в Национальном собрании Армении было принято решение об объявлении войны Азербайджану.