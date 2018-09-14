В Армении покажут фильм об армяно-американском художнике «Вагрич и черный квадрат»

PanARMENIAN.Net - 15 сентября фильм режиссера Андрея Загданского «Вагрич и черный квадрат» об американском художнике и литераторе-концептуалисте армянского происхождения Вагриче Бахчаняне будет впервые показан в Армении.

Картина будет открывать фестиваль документального кино Apricot Tree IFF 2018. Это первый показ фильма производства компаний «МаГиКа-фильм» (Украина) и AZ FILMS L.L.C (США) при финансовой поддержке Госкино о художнике в Армении.

При жизни известный художник, родившийся в Харькове и живший в США, никогда не был в Армении и всегда мечтал побывать.

«Этот показ – символическое возвращение Вагрича на родину предков. Как и тысячи других армянских семей, предки Вагрича бежали во время турецкой резни. Так отец Вагрича ребенком оказался в Харькове. Вагрич всегда помнил, что он армянин и прекрасно знал историю своего народа», - заявил режиссер Загданский.

Фестиваль продлится с 15 по 21 сентября. Показы пройдут в Ереване и Ужане. В программе фестиваля около 20 документальных фильмов разных жанров - от биографических и антропологических до художественных и документальной анимации.