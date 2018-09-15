В армянском Гюмри открылась первая в регионе инклюзивная пекарня

PanARMENIAN.Net - Во втором по величине армянском городе Гюмри открылась первая в регионе инклюзивная пекарня и кафе. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В новом заведении будут работать молодые люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.

На церемонии открытия присутствовал руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский. Он подчеркнул важность инициативы и реализации данной программы, отметив, что подобные программы способствуют установлению инклюзивного общества.

Заместитель губернатора Ширакской области РА София Овсепян отметила, что день праздничный для всех.