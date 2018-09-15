В армянском Гюмри открылась первая в регионе инклюзивная пекарня
15 сентября 2018 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Во втором по величине армянском городе Гюмри открылась первая в регионе инклюзивная пекарня и кафе. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
В новом заведении будут работать молодые люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.
На церемонии открытия присутствовал руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский. Он подчеркнул важность инициативы и реализации данной программы, отметив, что подобные программы способствуют установлению инклюзивного общества.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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