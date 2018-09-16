ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин
16 сентября 2018 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской областиАрмении. Об этом сообщил глава администрации села Феликс Меликян.
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р., пишет А1+.
Меликян сообщил, что сельчанин получил ранение в область стопы и в настоящее время находится в медицинском центре Ноемберяна. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Инцидент прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Только что поговорил по телефону с раненным в Коти Суреном Сепханяном. Он ранен в ногу, кость не пострадала. Говорит, чувствует себя хорошо»,- отметил премьер на своей странице в соцсети Facebook.
14 сентября, с 08:00, ВС Азербайджана из станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, а также при помощи снайпера обстреливали армянские позиции в Тавуше, около часа под огнем находилось село Чинари. В селе повредилась стена одного дома, водопроводная труба другого дома, резервуар для воды и крыша. Снаряды также попадали в стены деревенского детского сада.
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
Последние новости
Армянская спортсменка разгромила сестру Рамиля Сафарова на международном турнире ММА (видео) Свою победу Карапетян посвятила памяти Гургена Маргаряна.
Пашинян - Le Monde: Армянский народ не доверяет этому парламенту На наблюдение, что в парламенте РА большинство продолжают составлять силы, возглавляемые бывшим президентом Сержем Саргсяном, Пашинян отметил, что бывший режим вынужден уступить
Самый мощный тайфун 2018 года: На Филиппинах и Тайване есть жертвы Как сообщает полиция города Багио, на севере Филиппин две женщины погибли в результате оползня
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2500 выстрелов