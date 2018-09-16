ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской областиАрмении. Об этом сообщил глава администрации села Феликс Меликян.

По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р., пишет А1+.

Меликян сообщил, что сельчанин получил ранение в область стопы и в настоящее время находится в медицинском центре Ноемберяна. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Инцидент прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Только что поговорил по телефону с раненным в Коти Суреном Сепханяном. Он ранен в ногу, кость не пострадала. Говорит, чувствует себя хорошо»,- отметил премьер на своей странице в соцсети Facebook.

14 сентября, с 08:00, ВС Азербайджана из станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, а также при помощи снайпера обстреливали армянские позиции в Тавуше, около часа под огнем находилось село Чинари. В селе повредилась стена одного дома, водопроводная труба другого дома, резервуар для воды и крыша. Снаряды также попадали в стены деревенского детского сада.