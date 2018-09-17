Пашинян: ВС Армении ранили трех азербайджанских солдат
17 сентября 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние 3 дня ВС Армении вынуждены были ранить трех азербайджанских солдат. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Это было сделано не из-за того, что нам это приносит удовольствие, а потому, что по приказу (президента Азербайджана Ильхама) Алиева ВС Азербайджана стреляли по нашим селам – Коти, Баганису, Мовсесу. И заставить их замолчать было единственным способом успокоить ситуацию», - сказал он.
ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении.В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.
В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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