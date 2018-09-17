Пашинян: ВС Армении ранили трех азербайджанских солдат

PanARMENIAN.Net - За последние 3 дня ВС Армении вынуждены были ранить трех азербайджанских солдат. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это было сделано не из-за того, что нам это приносит удовольствие, а потому, что по приказу (президента Азербайджана Ильхама) Алиева ВС Азербайджана стреляли по нашим селам – Коти, Баганису, Мовсесу. И заставить их замолчать было единственным способом успокоить ситуацию», - сказал он.

ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении.В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.

В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.