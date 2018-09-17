Песков: Путин не намерен уходить с поста президента
17 сентября 2018 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин рассказал китайскому бизнесмену Джеку Ма, главе китайской корпорации Alibaba, что не собирается уходить на пенсию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Рассказывая о встрече Путина с предпринимателями в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Песков отметил, что Путин поинтересовался, действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию.
«Весь мир обсуждал новость о том, что Джек Ма собрался на пенсию и, конечно, Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: «Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией?». Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: «Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов»,- рассказал Песков, пипет ТАСС.
Встреча президента РФ с представителями российских и зарубежных деловых кругов состоялась 11 сентября в рамках ВЭФ.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Джек Ма уходит на пенсию с 10 сентября, в день своего 54-летия. В 2013 году Ма оставил пост исполнительного директора Alibaba, но до сих пор оставался ее лицом. Ожидается, что все его полномочия перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.
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