PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана обстреляли армянское село Арени в нахиджеванском направлении, огонь противника был подавлен ответными действиями армянских ВС. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян, пишет Sputnik Армения.

«Ситуация похожа на ту, что создалась на тавушском направлении, но стрельбы было меньше. В отличие от Тавуша, выпущенные противником пули до села не долетели. Однако возникли проблемы с возделыванием находящихся близко от границы садов»,- отметил Ованнисян.

ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.

В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.

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