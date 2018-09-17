ВС Азербайджана обстреляли армянское село Арени
17 сентября 2018 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана обстреляли армянское село Арени в нахиджеванском направлении, огонь противника был подавлен ответными действиями армянских ВС. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян, пишет Sputnik Армения.
«Ситуация похожа на ту, что создалась на тавушском направлении, но стрельбы было меньше. В отличие от Тавуша, выпущенные противником пули до села не долетели. Однако возникли проблемы с возделыванием находящихся близко от границы садов»,- отметил Ованнисян.
ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.
В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.
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