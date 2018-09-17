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Правоохранители проводят обыски в прокочаряновском СМИ

Правоохранители проводят обыски в прокочаряновском СМИ
17 сентября 2018 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Правоохранители проводят обыски в офисе редакции информационного сайта Yerevan.Today. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил главный редактор СМИ Севак Акопян.

Он добавил, что подробности представит позднее.

Сайт известен, в частности, благодаря активному распространению заявлений второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта». Сам Кочарян дал интервью сайту, в котором раскритиковал нынешние власти.

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