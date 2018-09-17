Пашинян: Народ Азербайджана должен требовать, чтобы сын Алиева служил на передовой

PanARMENIAN.Net - Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева был призван в армию, однако он будет проходить службу в Баку, а не на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских ВС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уже два месяца азербайджанский народ ставит вопрос перед своим руководством: как это, что сын руководителя Армении служит в армии, а твой сын – нет. Народ Азербайджана понимает, когда Алиев с такой легкостью обостряет ситуацию на границе, он не имеет никаких проблем, поскольку понимает, что гибнуть будут сыновья других азербайджанцев, а его сыну ничего не угрожает», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что если Алиев идет по этому пути, азербайджанский народ должен потребовать, чтобы его сын также служил на передовой.

«Посмотрим, в этом случае, будут ли они с такой же наглостью вести себя. Президенту Азербайджана наплевать на жизни своих солдат, поскольку его не интересуют солдаты, его интересуют миллиарды его семьи. Все, что он делает, он делает для того, чтобы сохранить награбленное», - заявил Пашинян.

По словам премьера, ни один азербайджанский родитель не может обвинить Армению в чем-либо, поскольку армянские ВС прибегают к ответным действиям, «когда иначе уже невозможно».

Пашинян заявил, что за последние 3 дня ВС Армении вынуждены были ранить трех азербайджанских солдат. ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.

В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.