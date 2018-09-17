Пол Маккартни впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard 200 (видео)
17 сентября 2018 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый, 17-й по счету сольный альбом британского певца Пола Маккартни Egypt Station («Египетская станция») по итогам прошлой недели занял первое место в рейтинге Billboard 200.
Музыкант стал лидером чарта впервые с 1982 года. Тогда альбом певца Tug of War («Перетягивание каната») занимал первую строчку чарта три недели подряд, пишет «Ъ».
Альбом Egypt Station, вышедший 7 сентября, включает в себя 14 композиций. За неделю в США было продано 153 тыс. копий пластинки. Предыдущий альбом Пола Маккартни вышел в 2013 году и назывался New («Новый»).
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