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Пол Маккартни впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard 200 (видео)

Пол Маккартни впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard 200
 17 сентября 2018 - 15:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Новый, 17-й по счету сольный альбом британского певца Пола Маккартни Egypt Station («Египетская станция») по итогам прошлой недели занял первое место в рейтинге Billboard 200.

Музыкант стал лидером чарта впервые с 1982 года. Тогда альбом певца Tug of War («Перетягивание каната») занимал первую строчку чарта три недели подряд, пишет «Ъ».

Альбом Egypt Station, вышедший 7 сентября, включает в себя 14 композиций. За неделю в США было продано 153 тыс. копий пластинки. Предыдущий альбом Пола Маккартни вышел в 2013 году и назывался New («Новый»).

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Пол Маккартни впервые за 36 лет стал лидером чарта Billboard 200
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