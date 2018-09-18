В США возложили на Сирию вину за сбитый российский самолет с 14 военными

PanARMENIAN.Net - Собеседник CNN среди американских официальных лиц утверждает со ссылкой на свои данные, что российский Ил-20, пропавший вечером 17 сентября над Средиземным морем, был сбит сирийскими ПВО. По его словам, последние пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия и случайно попали в российский самолет.

Другой источник CNN подтвердил, что именно израильтяне ответственны за авианалет на Латакию, пишет РБК.

Сами американцы узнали о случившемся, поскольку на международных частотах получили сигнал от сирийских военных, начавших поисково-спасательную операцию. Позже США получили данные о том, какой именно самолет пропал и при каких обстоятельствах. Собеседник CNN не указал, откуда поступила эта информация. Предполагается, что она была передана Россией.

В свою очередь официальный представитель Пентагона заявил, что самолет предположительно был сбит системой ПВО, которую Россия несколько лет назад продала сирийцам. Он также подчеркнул, что США не участвовали в налете на Латакию.

В израильском командовании отказались комментировать сообщения о случившемся.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что самолет Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, исчез с радаров. В военном ведомстве отметили, что произошло это во время атаки израильских самолетов и ракетных ударов с борта французского корабля «Овернь», который находится в Средиземном море.

Судьба находившихся на борту до сих пор неизвестна.