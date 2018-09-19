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«Репортеры без границ» обеспокоены обысками в редакции армянского СМИ Yerevan.Today

«Репортеры без границ» обеспокоены обысками в редакции армянского СМИ Yerevan.Today
19 сентября 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает проведенный 17 сентября в офисе армянского информационного портала Yerevan.Today обыск.

Как отмечается в заявлении организации, обыски нарушили анонимность источников журналиста.

«Полицией была изъята компьютерная техника, была временно остановлена работа издания. Они обыскали также дом редактора Севака Акопяна»,- отмечается в заявлении.

«Обыск офиса Yerevan.Today и изъятие его оборудования являются серьезным нарушением принципа защиты источников информации в журналистике, гарантируемой законодательством Армении и Европейским судом по правам человека. Сожалею, что полиция не искала менее навязчивый и более пропорциональный способ достижения законных целей», – заявил глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бихр.

Сотрудники 6-го управления (Главное управление по борьбе с организованной преступностью) полиции Армении и Следственного комитета 17 сентября провели обыск в редакции сайта Yerevan.Today и доме его собственника. Как сообщили в СК РА, обыски не имели отношения к журналистской деятельности, а были связаны с уголовным делом по факту прослушки телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна.

Ранее в сервисе YouTube появилась запись разговора, в котором директор СНБ Ванецян и глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Кочаряна, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В аудиозаписи Хачатрян рассказывает, что в скором времени Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Хачатурова.

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