Президент Арцаха поздравил главу Южной Осетии по случаю Дня независимости

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 20 сентября направил поздравительное послание президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову по случаю Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

«От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь братский народ Республики Южная Осетия с Днем независимости! 20 сентября 1990 года стало поворотным этапом в древней истории Осетии. Народ Южной Осетии принял важное решение и провозгласил независимость своей Родины, выразив готовность самому определять собственную судьбу»,- говорится в послании.

Отмечается, что за эти годы Республика Южная Осетия-Государство Алания прошла тернистый, но славный путь, не раз вставая на защиту своей независимой государственности, чести и достоинства.

«Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее. Мы искренне рады всем достижениям и успехам дружественного нам государства. Еще раз поздравляю вас, многоуважаемый Анатолий Ильич, и желаю вам, всему народу Южной Осетии-Алании мира, счастья, новых успехов и достижений!»