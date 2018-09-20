Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»
20 сентября 2018 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Британские архитекторы призывают спасти старое круглое здание армянского международного аэропорта «Звартноц». Об этом говорится в статье Daily Mail, посвященной терминалу №1 аэропорта «Звартноц».
Отмечается, что здание похоже на «монолитный космический город из научной фантастики, в действительности же оно было одним из драгоценных камней в советской короне».
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР. Теперь же он заброшен, под замком и на грани сноса.
Как пишет издание, старое здание терминала когда-то было перекрестком Европы и Азии, и сейчас, войдя в здание, попадаешь назад в 1970-е: в зале прилета бетонные и мраморные стены рушатся, поврежденный потолок протекает, а окна повреждены или отсутствуют. На стенах можно увидеть рекламные плакаты советской эпохи.
Ведущий британский архитектор Тим Флинн говорит, что аэропорт является уникальным образцом архитектуры. У архитектора был офис в Ереване в течение 14 лет.
Флинн надеется, что новое, более демократичное правительство Армении, пришедшее к власти после майской бархатной революции, решит, что старое здание «Звартноца» – историческое сооружение, которое должно быть сохранено. При этом архитектор предупреждает - чем дольше оно остается в таком состоянии, тем шансы спасти его уменьшаются.
Ранее экспертная комиссия единогласно высказалась за предоставление статуса недвижимого памятника истории и культуры семи сооружениям в Ереване. В их число вошло также старое здание аэропорта «Звартноц».
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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