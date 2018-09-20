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МИД Армении: Встреча Пашиняна с Трампом не может состояться второпях

МИД Армении: Встреча Пашиняна с Трампом не может состояться второпях
20 сентября 2018 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Работы по организации встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа – в процессе. Об этом заявил 20 сентября в беседе с журналистами глава МИД РА Зограб Мнацаканян.

«Этот процесс требует времени, мы работаем с США. Есть разные площадки для совместной работы, и этот вопрос должен получить развязку. В скором времени мы предоставим информацию о встречах на разных уровнях, которые приведут к этой встрече на высшем уровне. В настоящее время не можем предугадать, что эта встреча так второпях состоится», – сказал Мнацаканян, пишет Aysor.am.

На вопрос, не ожидается ли в Нью-Йорке встречи Пашинян-Трамп, министр сказал: «Сейчас мы не ожидаем».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Он отложил свою поездку на несколько дней с тем, чтобы принять участие в выборах в Совет старейшин Еревана.73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 18 сентября. Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября.

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