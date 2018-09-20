МИД Армении: Встреча Пашиняна с Трампом не может состояться второпях
20 сентября 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Работы по организации встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа – в процессе. Об этом заявил 20 сентября в беседе с журналистами глава МИД РА Зограб Мнацаканян.
«Этот процесс требует времени, мы работаем с США. Есть разные площадки для совместной работы, и этот вопрос должен получить развязку. В скором времени мы предоставим информацию о встречах на разных уровнях, которые приведут к этой встрече на высшем уровне. В настоящее время не можем предугадать, что эта встреча так второпях состоится», – сказал Мнацаканян, пишет Aysor.am.
На вопрос, не ожидается ли в Нью-Йорке встречи Пашинян-Трамп, министр сказал: «Сейчас мы не ожидаем».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Он отложил свою поездку на несколько дней с тем, чтобы принять участие в выборах в Совет старейшин Еревана.73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 18 сентября. Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября.
Самое значимое
Кочарян отметил: «Думаю, Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще»
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА Сборная Армении по-прежнему занимает 100-е место
Путин: Расширение армяно-российских партнерских связей отвечает интересам обоих народов «От всего сердца поздравляю в связи с Днем независимости Армении»,- говорится в послании.
Армянский борец завоевал золото на молодежном ЧМ в Словакии Члены молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе Тигран Минасян (55 кг) и Давид Овасапян (130 кг) стали серебряными призерами чемпионата
Глава Китая поздравил президента Армении по случаю Дня независимости РА «Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений», - сказано в поздравительном послании президента Китая.