Пашинян: Женщины играют важную роль в демократических процессах в Армении

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 сентября принял комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер поздравил Миятович со вступлением на пост Комиссара по правам человека и выразил готовность к эффективному сотрудничеству. Собеседники обменялись мнениями относительно участия женщин в общественно-политической жизни Армении.

Премьер отметил, что женщины сыграли и продолжают играть важную роль в демократических процессах в Армении, что также способствовали бархатной и ненасильственной революции. Пашинян подчеркнул, что правительство придает важность и поощряет активное участие женщин в политической жизни и системе управления.

Стороны также обсудили ряд вопросов, связанных с развитием гражданского общества, предотвращением насилия в семье, защитой прав различных групп общества, текущими внутриполитическими событиями и т.д.

Коснувшись внутриполитических событий Армении в последние месяцы, Пашинян отметил, что армянское общество переживает период кардинальных перемен.

Начатые правительством после бархатной революции реформы, по словам премьер-министра, направлены на обеспечение нового уровня прогресса в сфере защиты прав человека, развитие гражданского общества и демократии, повышение участия граждан в процессе принятия решений, а также борьбу против коррупции. Глава правительства придал большое значение сотрудничеству в этих процессах с офисом комиссара Совета Европы по правам человека.

Поблагодарив премьер-министра за прием, Миятович отметила, что следила за политическими событиями в Армении, и поприветствовала их мирное урегулирование.