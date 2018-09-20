Путин: Расширение армяно-российских партнерских связей отвечает интересам обоих народов
20 сентября 2018 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну в связи с Днем независимости РА. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
«От всего сердца поздравляю в связи с Днем независимости Армении. С удовлетворением констатирую дружественный, союзнический характер отношений между нашими странами, высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
Уверен, что расширение всего комплекса армяно-российских партнерских связей соответствует основополагающим интересам наших братских народов и протекает в русле обеспечения в регионе стабильности и безопасности. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а также мира и благополучия гражданам Армении»,- говорится в послании.
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