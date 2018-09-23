В Баку ливень и извержение вулкана

PanARMENIAN.Net - 23 сентября в Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана.

Извержение вулкана Отман-Боздаг произошло в утренние часы и все еще продолжается. Эту информацию подтвердили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, пишет Trend.

Высота пламени из жерла вулкана достигает 200-300 метров. Также указывается, что на территории образовались многочисленные трещины глубиной до 40 метров.

Кроме того, начиная с утренних часов 23 сентября Баку затопило. В столице Азербайджана начался ливень, который привел к ряду негативных последствий.

В частности, дожди затопили основные улицы и проспекты столицы. Пользователи соцсетей продолжают публиковать фото и видео нового потопа в Баку.

Дожди в Баку затопили и некоторые станции метрополитена. В частности, затоплены вход и выход из станции метро «Мемар Аджеми», пишет Haqqin.az.