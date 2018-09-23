Полиция Армении получила 10 сообщений о ходе голосований на выборах в Совет старейшин Еревана

PanARMENIAN.Net - 23 сентября, по состоянию на 11:00, о ходе голосования на выборах в Совет старейшин Еревана в полицию Армении поступило 10 сообщений. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

Один из сигналов касался воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, 1 – голосования более одного раза или вместо другого лица (попытки голосования), 3 – неточностей в избирательных списках, 5 – иных правонарушений. По поступившим сигналам проводятся проверки.

Пока на основании сообщений нет заведенных уголовных дел, пишет Panorama.am.

В мае 2017 года полиция РА получила 7 сообщений о ходе голосования на выборах в Совет старейшин Еревана на 11:00.

23 сентября в Ереване проходят выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует.