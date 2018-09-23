В Армении гражданин потратил часть предвыборной взятки и заявил в полицию

PanARMENIAN.Net - В прокуратуре административных районов Еревана Ачапняк и Давиташен возбуждено уголовное дело по факту очевидной дачи и получения взятки. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РА.

22 сентября в Центр оперативного управления ереванского управления полиции позвонил гражданин и сообщил, что житель улицы Арзуманян города Еревана взял 40 тыс драмов для голосования за одну из партий в ходе выборов в Совет старейшин Еревана.

По данному факту были подготовлены материалы, получены данные о том, что 21 сентября в районе 18:00 один гражданин передал жителю Еревана 40 тыс драмов за голосование за одну из партий в ходе выборов в Совет старейшин. Получивший средства гражданин передал их на улице Шинарарнер своему сыну, который из этой суммы оплатил покупки на 25 тыс драмов, а оставшиеся 15 тыс драмов отец представил в орган, ведущий следствие.

Старший прокурор прокуратуры административных округов Ачапняк и Давиташен возбудил уголовное дело по частям 1-й и 2-й статьи 154.2 Уголовного кодекса РА.Уголовное дело было направлено в Специальную следственную службу для проведения предварительного расследования по уголовному делу.

23 сентября в Ереване проходят выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует.