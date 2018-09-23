Самые скучные выборы в армянской истории закончились

PanARMENIAN.Net - Завершились выборы в Совет старейшин Еревана. В 20:00 по местному времени все избирательные участки закрылись.

И несмотря на то, что эти выборы стали первым крупным электоральным событием после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии, прошли они весьма скучно и не вызвали никакого ажиотажа в обществе. В отличие от предыдущих лет выборы не сопровождались массовыми нарушениями, драками, избиением журналистов и подобными инцидентами.

Явка на выборы оказалась низкой: по данным на 17:00 по местному времени, проголосовали 294,537 человек или 34.72% от общего числа избирателей. В Ереване общее число граждан, обладающих правом голоса, составляет 848,343.

По состоянию на 18:00, в полицию Армении поступило 54 сообщения относительно хода выборов в Совет старейшин города Еревана.

6 из сообщений касаются дачи, получения взятки, нарушения запрета на благотворительность во время выборов или препятствования праву на свободное волеизъявление избирателя; 1 – препятствования реализации права на выбор, деятельности избирательной комиссии или осуществлению полномочий лиц, участвующих в выборах, 1 – воспрепятствования профессиональной законной деятельности журналиста, 8 – голосования более одного раза или вместо другого лица (попытки голосования), 3 – нарушения тайны голосования, 15 – неточностей в избирательных списках, 20 – иных правонарушений.

На данный момент все поступившие сообщения находятся на этапе проверки.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует. РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует.