Явка избирателей на выборах в совет старейшин Еревана составила около 44%

PanARMENIAN.Net - По данным на 20:00 по местному времени на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 43.65% или 370,323 человека из 848,343 граждан, имеющих право голоса на выборах мэра Еревана.

Показатель на прошлых выборах, состоявшихся в мае 2017 года, был 40.99% или 345,226 человек, то есть на 25 тысяч меньше, чем на этих выборах.

Несмотря на то, что эти выборы стали первым крупным электоральным событием после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии, прошли они весьма скучно и не вызвали никакого ажиотажа в обществе. В отличие от предыдущих лет выборы не сопровождались массовыми нарушениями, драками, избиением журналистов и подобными инцидентами.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует. РПА - экс-правящая партия - в выборах не участвует.