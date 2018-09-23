Явка избирателей на выборах в совет старейшин Еревана составила около 44%
23 сентября 2018 - 21:35 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным на 20:00 по местному времени на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 43.65% или 370,323 человека из 848,343 граждан, имеющих право голоса на выборах мэра Еревана.
Показатель на прошлых выборах, состоявшихся в мае 2017 года, был 40.99% или 345,226 человек, то есть на 25 тысяч меньше, чем на этих выборах.
Несмотря на то, что эти выборы стали первым крупным электоральным событием после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии, прошли они весьма скучно и не вызвали никакого ажиотажа в обществе. В отличие от предыдущих лет выборы не сопровождались массовыми нарушениями, драками, избиением журналистов и подобными инцидентами.
В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует. РПА - экс-правящая партия - в выборах не участвует.
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